Presidente do Peru é agredida e tem cabelos puxados durante evento

A presidente do Peru, Dina Boluarte, foi agredida neste sábado, 20, durante uma visita oficial à região de Ayacucho, no sul do país andino. Em um evento público, ela teve os cabelos puxados pela viúva de uma das vítimas dos protestos de 2022.

Boluarte havia participado do lançamento da primeira pedra de um projeto para melhorar e expandir o sistema de água potável e esgoto, além de obras de asfaltamento em um vilarejo na província de Huamanga, a cerca de 330 quilômetros a sudeste de Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ataque, gravado em vídeo e reproduzido pela mídia local, mostra como uma mulher, posteriormente identificada como Ruth Bárcena, atacou a presidente e puxou seu cabelo enquanto ela jogava doces na multidão.