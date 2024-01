Preço de transporte marítimo aumenta com a continuidade dos ataques no Mar Vermelho

Os preços do transporte marítimo global continuam a subir, conforme os rebeldes Houthi seguem atacando os navios de carga no Mar Vermelho e nos arredores. As interrupções estão em um ponto-chave para os navios que passam pelo Canal de Suez e criam problemas nas cadeias de suprimentos da Europa e dos EUA, atrasando as remessas e aumentando os custos de transporte.

Os custos médios mundiais de transporte de um contêiner de 40 pés subiram 23% na semana até 18 de janeiro, para US$ 3.777, de acordo com a Drewry Shipping Consultants, com sede em Londres, mais do que dobrando em relação ao mês passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os aumentos são percebidos muito além das rotas comerciais interrompidas que ligam a China à Europa e à costa leste dos EUA. As tarifas do mercado spot para enviar um contêiner da China para Los Angeles subiram 38% na semana até 18 de janeiro, para US$ 3.860.