Polícia da Guatemala retém caravana de migrantes que deixou Honduras rumo aos EUA

A polícia da Guatemala reteve na fronteira, no sábado (20), cerca de 200 pessoas que tinham saído de Honduras com destino aos Estados Unidos, na primeira caravana centro-americana de migrantes de 2024, informaram as autoridades locais.

Os migrantes "estão no km 305 antes de chegar a Ponte Motagua", no departamento guatemalteco de Izabal (leste), na fronteira com Honduras, informou Alejandra Mena, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a funcionária, no local há "presença das forças de segurança" e delegados migratórios "para verificar a documentação" dos membros da caravana.