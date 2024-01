-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

'Oppenheimer' e 'Barbie', favoritos a liderarem as indicações ao Oscar

A dobradinha "Oppenheimer" e "Barbie", que lotou os cinemas e tingiu de cinza e rosa as redes sociais no ano passado, é a grande favorita para liderar a corrida ao Oscar, cujos indicados serão anunciados na terça-feira (23).

-- EUROPA

MOSCOU:

Ataque em Donetsk, cidade ucraniana controlada pela Rússia, mata ao menos 25

Ao menos 25 pessoas morreram em um ataque em um mercado de Donetsk, cidade do leste da Ucrânia sob controle russo, anunciou, neste domingo (21), o chefe da administração instalada por Moscou na região.

MOSCOU:

Russos se esquecem de Lenin e Putin questiona seu legado um século após sua morte

Cem anos após a morte de Lenin, o corpo do pai da Revolução bolchevique segue exposto, embalsamado, na Praça Vermelha. Mas seu legado vem desaparecendo para a sociedade russa, sobretudo depois que o presidente Vladimir Putin o criticou por ter "inventado" a Ucrânia.

PARIS:

Cinco tendências da Semana da Moda masculina de Paris

De coleções com e para estrelas do esporte a bolsas para todos os gostos, confira a seguir algumas tendências da Semana de Moda masculina de Paris para a temporada outono-inverno 2024/2025.

-- ÁSIA

YANSHANPU, China:

China investiga incêndio que deixou 13 mortos em escola

As autoridades da província de Henan, no centro da China, começaram a investigar, neste domingo (21), as causas de um incêndio no dormitório de uma escola, no qual morreram 13 crianças.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARK CITY, EUA:

IA e morte: Sundance aborda a vida digital após a morte

A Inteligência Artificial (IA) promete que a morte seja "opcional", à medida que a tecnologia aprende a emular nossas personalidades, memórias e sonhos, mantendo uma versão nossa viva depois que nossos corpos falecem.

(EUA cinema tecnologia, Ângulo, 700 palavras, já transmitida)

PARK CITY, Estados Unidos:

Jornalista japonesa traz seu solitário grito do #MeToo a Sundance

Quando a jornalista japonesa Shiori Ito acusou um proeminente correspondente da televisão de violentá-lafoi ignorada pela polícia, por promotores e boa parte da imprensa. Mas sua persistência a transformou em uma voz excepcional do movimento #MeToo em seu país.

Por Andrew MARSZAL

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Djokovic e Sinner avançam e podem se encontrar na semifinal do Aberto da Austrália

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, e o italiano Jannik Sinner (4º) estão a um jogo de se enfrentarem nas semifinais do Aberto da Austrália, após passarem com facilidade pelas oitavas de final neste domingo (21), em Melbourne.

-- FUTEBOL

LONDRES:

Infantino condena racismo no futebol após novos incidentes em jogos na Europa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu proibições nos estádios de todo o mundo para espectadores racistas e "derrota automática" para equipes cujos torcedores tenham condutas "abomináveis", após incidentes de racismo em jogos na Inglaterra e na Itália, no sábado.

