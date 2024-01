Papa reza pelo Equador e pede libertação de religiosas sequestradas no Haiti

O papa Francisco rezou, neste domingo (21), pela situação no Equador, mergulhado em uma espiral de violência, e pediu a libertação de um grupo de personas sequestradas, entre elas seis religiosas no Haiti, também castigado por ações das gangues.

"Recebi com dor a notícia do sequestro, no Haiti, de um grupo de pessoas, entre elas seis religiosas", disse o pontífice após a oração do Ângelus.

"Pedindo com insistência por sua libertação, rezo pela harmonia social no país e convido todos a porem fim à violência, que tanto sofrimento causa a esta querida população", acrescentou.