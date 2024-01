Nos EUA, Ron DeSantis desiste de concorrer nas primárias republicanas e apoia Trump

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou neste domingo, 21, a desistência de sua pré-candidatura à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Ele vai apoiar o ex-presidente Donald Trump na corrida.

A desistência do republicano já era esperada. DeSantis ficou em segundo lugar no caucus de Iowa e aparecia em uma distante terceira colocação nas pesquisas para a votação primária de New Hampshire, que ocorre na terça-feira, 23, atrás de Trump e da ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley.

DeSantis ganhou projeção dentro do partido durante a pandemia da covid-19, na qual se alinhou à política negacionista de Trump. À época, foi tido como o principal beneficiário de uma eventual desistência do ex-presidente em concorrer à Casa Branca, o que não ocorreu.