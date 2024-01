Nasa restabelece contato com seu helicóptero em Marte

Em 2021, o helicóptero, que se parece com um grande drone, se tornou o primeiro veículo motorizado a voar em outro planeta. O dispositivo chegou a Marte com o rover Perseverance, que é usado para transmitir dados entre o helicóptero e o comando em Terra.

A Nasa restabeleceu o contato com seu pequeno helicóptero "Ingenuity" em Marte, depois da interrupção inesperada durante seu 72º sobrevoo no planeta vermelho, anunciou a agência espacial americana na noite de sábado (20).

A agência anunciou que conseguiu finalmente estabelecer contato com o helicóptero, ao ordenar que o Perseverance "realizasse sessões de escuta de longa duração do sinal do Ingenuity".

"A equipe está revisando os novos dados para entender melhor a inesperada queda das comunicações durante o 72º voo", acrescentou.

Anteriormente, a Nasa informou que o "Ingenuity" havia alcançado uma altitude de 12 metros na decolagem do 72º voo, planejado para "checar os sistemas do helicóptero, depois de aterrissar antes do previsto no voo anterior".

Em resposta a uma mensagem no X em que um usuário perguntava se o Ingenuity seria capaz de voar de novo, o JPL informou no sábado que "a equipe precisa avaliar os novos dados antes de que possa determiná-lo".

A Nasa já tinha perdido temporariamente contato com o helicóptero no passado, especialmente durante cerca de dois meses em 2023, mas esta interrupção foi planejada.

O dispositivo, de apenas 1,8 quilo, ultrapassou amplamente o objetivo inicial de realizar cinco voos durante 30 dias no planeta vermelho.