Marrocos cede empate com República Democrática do Congo na Copa Africana

O time marroquino saiu na frente com gol do lateral-direito Achraf Hakimi batendo de primeira após cobrança de escanteio de Hakim Ziyech.

Depois de vencerem a Tanzânia por 3 a 0 na estreia pelo Grupo F, os 'Leões do Atlas' queriam os três pontos contra a RDC para se garantirem na fase eliminatória do torneio.

Depois de abrir o placar logo aos seis minutos de jogo, o Marrocos acabou cedendo o empate no segundo tempo com a República Democrática do Congo (1 a 1) neste domingo (21), em San-Pédro (Costa do Marfim), e terá que esperar até a última rodada da fase de grupos para selar a classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações.

Ainda no primeiro tempo, a RDC teve a chance de empatar em cobrança de pênalti de Cédric Bakambu, mas o goleiro Bono salvou o Marrocos (42').

Porém, na reta final da partida, o atacante do Stuttgart Silas Wamangituka deixou tudo igual (76').

O empate deixa tudo indefinido no Grupo F. Marrocos segue como líder com 4 pontos, mas a RDC sobe para segundo com 2, à espera do resultado do duelo entre Zâmbia (3º, 1 ponto), e Tanzânia, que jogam neste domingo.

jde/iga/dr/cb