Liverpool goleia Bournemouth e segue firme na liderança do Inglês

O líder Liverpool pisou no acelerador no segundo tempo para selar uma goleada por 4 a 0 sobre o Bournemouth (12º) fora de casa neste domingo (21), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, mantendo cinco pontos de vantagem sobre Manchester City (2º), Arsenal (3º) e Aston Villa (4º).

Depois de uma primeira etapa sem gols, o português o uruguaio Darwin Núñez abriu o placar para os 'Reds' pouco depois da volta do intervalo (49').

Na sequência, o português Diogo Jota fez o segundo e o terceiro do Liverpool (70' e 80'), antes de Núñez fechara a goleada nos acréscimos (90'+3).