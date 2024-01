Klopp acredita que Salah retornará à Inglaterra após lesão na Copa Africana

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, afirmou neste domingo (21) que acredita que o atacante Mohamed Salah irá retornar à Inglaterra para tratar a lesão que sofreu na semana passada em um jogo da Copa Africana de Nações (CAN) pela seleção do Egito.

"É lógico" que Salah deixará a Costa do Marfim e a CAN, pelo menos de maneira provisória, para ser tratado pelo departamento médico do Liverpool, disse Klopp após a vitória dos 'Reds' sobre o Bournemouth por 4 a 0.

"Esse é o plano", contou o treinador. "Se é algo 100% decidido, já não sei. Mas é o que está previsto".