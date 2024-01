Incêndio é registrado em usina de gás natural na Rússia

Um incêndio foi registrado em uma usina de gás natural no porto russo de Ust-luga, no Mar Báltico, informou o governador regional neste domingo (21).

A usina, situada 110 km a oeste de São Petersburgo, é operada pela Novatek, maior produtora independente russa de gás natural.

"Não houve baixas como resultado de um incêndio na usina de Novatek, no porto de Ust-Luga. O pessoal foi evacuado", publicou no Telegram Aleksandr Drozdenko, governador de Leningrado, juntamente com um breve vídeo do enorme incêndio e a fumaça no complexo químico.