Hamas registra mais de 25.000 mortos em Gaza desde o início da guerra com Israel

O movimento islamista palestino, no poder em Gaza desde 2007, reportou dezenas de bombardeios e tiros de artilharia, sobretudo nas regiões próximas aos hospitais Nasser e Al Amal, em Khan Yunis, principal cidade do sul de Gaza.

O exército israelense informou que havia "eliminado terroristas" em Khan Yunis.

Segundo testemunhas, as forças israelenses retomaram suas operações perto do campo de refugiados de Jabaliya, no extremo norte de Gaza.

Desde o início do conflito, as operações militares israelenses deixaram 25.105 mortos, na maioria mulheres e menores, segundo o balanço mais recente do ministério da Saúde do Hamas.

A guerra teve início após o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro, no qual morreram 1.140 pessoas, sobretudo civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Cerca de 250 pessoas foram sequestradas, das quais uma centena foi libertada durante uma trégua no fim de novembro.