Hamas admite 'erros' que causaram mortes de civis durante ataque em Israel

Este é o primeiro documento público divulgado pelo grupo para explicar seu ataque a Israel, e no qual admitiu que "talvez tenham ocorrido alguns erros durante a operação" devido "ao colapso rápido da segurança israelense e do sistema militar, e ao caos nas áreas fronteiriças com Gaza".

Em um documento com 16 páginas, em inglês e árabe, o grupo islamista palestino indicou que a operação de 7 de outubro foi um "passo necessário" e uma "resposta formal" frente a "todas as conspirações israelenses contra o povo palestino".

"Se, em algum caso, civis foram tomados como alvo, ocorreu acidentalmente e no transcurso do enfrentamento com as forças de ocupação", afirmou o movimento islamista no texto.

Em 7 de outubro de 2023, centenas de combatentes do Hamas invadiram o sul de Israel, atacando postos militares, kibutz (comunas agrícolas) e um festival de música eletrônica, deixando mais de 1.140 mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Cerca de 250 pessoas foram sequestradas, das quais uma centena foi libertada durante uma trégua no fim de novembro.

O ataque desencadeou uma ofensiva aérea e terrestre de Israel em Gaza, que já somou 25.105 mortos, majoritariamente mulheres e crianças, segundo o balanço mais recente do Ministério de Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007.

No documento, o movimento islamista pede "a cessação imediata da agressão israelense". No entanto, Israel, que prometeu "aniquilar" o grupo, rejeita qualquer interrupção dos combates sem a libertação dos cerca de 132 reféns que ainda estão em território palestino.

Em um vídeo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou, neste domingo, que rejeitou as condições exigidas pelo Hamas para libertar os reféns, que são, segundo ele, "o fim da guerra, a retirada das nossas forças de Gaza, a libertação de todos os assassinos e estupradores".

O movimento islamista também rejeitou "categoricamente" todo projeto internacional ou israelense destinado a "decidir o futuro da Faixa de Gaza".