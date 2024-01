FMI: Inteligência artificial vai afetar 40% dos empregos no mundo

Impactos serão maiores em economias avançadas e países emergentes e poderão agravar desigualdade salarial.A inteligência artificial (IA) apresenta riscos para empregos em todo o mundo, mas também oferece uma grande oportunidade para impulsionar os níveis de produtividade e alimentar o crescimento global, afirmou neste domingo (14/01) a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "As economias avançadas e alguns mercados emergentes verão 60% de seus empregos afetados", disse ela numa entrevista à agência de notícias AFP em Washington, citando um novo relatório do FMI sobre o assunto. "E depois cai para 40% nos mercados emergentes e 26% nos países de baixa renda", acrescentou. No geral, quase 40% dos empregos globais estão expostos à IA. Ela também destaca que, quanto mais qualificado for o emprego, mais ele será afetado pela IA. Georgieva disse que esses impactos não serão necessariamente negativos, pois também podem resultar num aumento de rendimentos. O relatório observa que metade dos empregos afetados pela IA será de forma negativa, enquanto o restante poderá, na verdade, se beneficiar do aumento da produtividade. "Seu emprego pode desaparecer completamente, o que não é bom. Ou a IA pode melhorar seu emprego, então você será mais produtivo e seu nível de renda aumentará", disse Georgieva pouco antes de partir para o Fórum Econômico Mundial em Davos, que começou nesta segunda-feira na Suíça. De acordo com o FMI, os empregos mais seguros entre os altamente expostos são aqueles com uma alta complementaridade à IA, ou seja, a tecnologia vai auxiliar no trabalho e não substituí-lo. É o caso de cirurgiões, advogados e juízes, por exemplo. Já os empregos de alta exposição com baixa complementaridade (ou seja, com potencial para serem substituídos pela IA) serão mais afetados, como o telemarketing. Desigualdades salariais Os dados provêm de um relatório divulgado pelo FMI antes das reuniões do Fórum Econômico Mundial. O documento alerta que a IA poderá agravar as desigualdades salariais, prejudicando sobretudo a classe média, enquanto os trabalhadores com rendimentos já elevados poderão ver os seus salários aumentarem ainda mais. "É certo que haverá um impacto", disse Georgieva, destacando que a IA pode acabar com alguns empregos e melhorar outros. A dirigente defendeu que a prioridade deve ser ajudar os trabalhadores afetados e dividir os ganhos de produtividade. "Precisamos nos concentrar em ajudar os países de baixa renda, em particular, a se moverem mais rapidamente para aproveitar as oportunidades que a inteligência artificial apresentará", destacou. De acordo com o relatório, Singapura, Estados Unidos e Canadá são os países melhor preparados até agora para a integração da IA. "A verdadeira questão é deixar de lado os receios ligados à IA para nos concentrarmos em como obter o melhor benefício para todos", afirma Georgieva. Especialmente porque, num contexto de abrandamento do ritmo de crescimento global, são "desesperadamente" necessários elementos capazes de aumentar a produtividade, defendeu a dirigente "A IA pode ser assustadora, mas também pode ser uma grande oportunidade para todos", disse. as/le (AFP, Lusa)