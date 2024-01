Festival de Sundance aborda a vida digital após a morte

A Inteligência Artificial (IA) promete tornar a morte "opcional" à medida que a tecnologia aprende a absorver nossas personalidades, memórias e sonhos, mantendo viva uma versão de nós mesmos após nossos corpos falecerem. Mas se a IA, que é rapidamente aprimorada, alcançar a sua meta da imortalidade digital, será para o bem ou para o mal? Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Eternal You" e "Love Machina", duas novas produções que estrearam no Festival de Cinema de Sundance neste final de semana, exploram a relação da Inteligência Artificial com a morte sob diferentes perspectivas.

Um deles analisa como as startups alimentadas pela IA estão lucrando com clientes vulneráveis que buscam desesperadamente "conversar" com avatares de seus entes queridos já falecidos. "Eternal You" começa com uma mulher em frente a um computador escrevendo mensagens para seu companheiro falecido, que responde dizendo que está com medo. "Por que você está com medo?" pergunta ela. "Não estou acostumado a estar morto", responde o avatar. Em 2018, os diretores Hans Block e Moritz Riesewieck encontraram pela primeira vez um grupo de startups que oferecia a oportunidade de conversar com entes queridos que já haviam morrido. Inicialmente questionaram se seria uma fraude, mas logo o tema se tornou objeto de estudo à medida que a tecnologia chegou ao mercado e o setor explodiu. "Eu diria que agora existem milhares de serviços [como este] no mundo", disse Riesewieck.

Os clientes fornecem informações sobre seus companheiros, pais ou filhos, bem como mensagens de texto e de voz, que são utilizadas pela IA para gerar respostas. Os cineastas sentiram empatia pelos clientes depois de ouvirem suas trágicas histórias de luto. A sociedade ocidental tem dificuldades para lidar com o luto e a tecnologia parece ter preenchido o vazio que a religião deixou para muitos, afirmaram.

Entretanto, estes serviços podem se tornar muito viciantes, uma possibilidade que acaba sendo lucrativa para as empresas, que se isentam da responsabilidade pela dependência e confusão que podem criar. "É definitivamente uma experiência de coração aberto. E não estamos totalmente convencidos de que as empresas estejam assumindo responsabilidades como deveriam", disse Riesewieck.