Doze supostos criminosos morrem em tiroteio com a polícia no México

Uma porta-voz do Ministério Público confirmou as mortes neste domingo e segundo a imprensa local o enfrentamento gerou pânico entre os que passavam pela rodovia durante a perseguição.

Doze supostos criminosos morreram e dois policiais ficaram feridos após se enfrentarem na tarde de sábado em uma rodovia próxima a Hermosilo, capital do estado mexicano de Sonora (noroeste), informou o Ministério Público neste domingo.

As investigações indicam que, os agressores tinham como objetivo resgatar um indivíduo identificado como Carlos Humberto "N", filho de Jesús Humberto "N", conhecido como Chubeto, "que foi um dos principais geradores de violência no norte do país", acrescentou o Ministério Público.

Após o incidente, as autoridades apreenderam seis caminhonetes, 21 fuzis, carregadores, coletes à prova de balas, capacetes e roupas camufladas.

Sonora, que fica na fronteira com os Estados Unidos, é uma das rotas do tráfico de drogas e de migrantes sem documentos.

Desde o final de 2006, o México registrou mais de 420.000 assassinatos, a maioria relacionada à luta contra o tráfico e ajustes de contas entre criminosos, segundo o governo.

