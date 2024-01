Combatente do Hezbollah morre em ataque atribuído a Israel no Líbano

Um ataque com drone atribuído a Israel matou um combatente do Hezbollah neste domingo no sul do Líbano, anunciou à AFP uma fonte próxima ao movimento libanês.

Segundo um funcionário dos serviços de segurança do Líbano, o ataque estava destinado a um comandante do Hezbollah.

O ataque, que atingiu um veículo, "matou um membro da segurança do Hezbollah", disse o funcionário, acrescentando que o alvo seria um comandante que estava em outro carro.