Com 2 de Vlahovic, Juventus vence Lecce e pula para liderança do Italiano

A Juventus venceu o Lecce por 3 a 0 neste domingo (21), com dois gols do atacante sérvio Dusan Vlahovic, e pulou para a liderança do Campeonato Italiano, aproveitando que o jogo da Inter de Milão pela 21ª rodada foi adiado.

A Juve, sem Federico Chiesa, que sofreu nova lesão no joelho, nem Adrien Rabiot, poupado, teve que esperar até o segundo tempo para construir sua vitória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após uma primeira etapa equilibrada, Vlahovic abriu o placar para o time de Turim acertando belo chute no ângulo do goleiro Wladimiro Falcone (59').