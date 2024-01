Caravana de migrantes com destino aos EUA se desmobiliza na Guatemala

Uma caravana de migrantes que saiu de Honduras no sábado com destino aos Estados Unidos foi desmobilizada ao chegar à Guatemala, embora um pequeno grupo continue viagem, anunciou uma fonte oficial neste domingo (21).

"A mobilização se desmobilizou", disse à AFP Alejandra Mena, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração.

Na véspera, Mena havia informado que a polícia da Guatemala conteve, no departamento de Izabal (leste), perto da fronteira com Honduras, cerca de 200 migrantes que haviam entrado no país com a intenção de ir para os Estados Unidos.