Bombardeio atribuído a Israel deixa 12 mortos na Síria, segundo novo balanço

Doze pessoas, entre elas cinco conselheiros dos Guardiões da Revolução iranianos, morreram no sábado, em Damasco, em um bombardeio atribuído a Israel, segundo um novo balanço apresentado neste domingo (21) pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

O ataque destruiu um prédio no bairro de Mazzeh, na capital síria, onde era realizada uma reunião de "líderes pró-iranianos", informou a ONG, sediada no Reino Unido, mas que conta com uma rede de informantes na Síria.

Os Guardiões da Revolução, exército ideológico do Irã, informaram que cinco de seus "conselheiros militares" e "membros das forças sírias" morreram no bombardeio, executado, segundo eles, com "aviões de combate".