Atual campeão, Toulouse está fora da Copa da França; Olympique de Marselha cai nos pênaltis

Depois do adeus do vice-campeão Nantes no sábado, chegou a vez do campeão: o Toulouse foi eliminado da Copa da França neste domingo (21) pelo Rouen, da terceira divisão, nos pênaltis (empate em 3 a 3 no tempo normal; 12-11 nas penalidades).

O mesmo destino teve o Olympique de Marselha, que caiu para o Rennes em outra emocionante disputa de pênaltis, que terminou em 9-8 após empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de estar perdendo por 1 a 0 e 3 a 2 até os instantes finais do segundo tempo, o Toulouse arrancou o empate nos acréscimos com um gol do dinamarquês Rasmus Schmidt Nicolaisen (90'+2).