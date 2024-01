Ataque no leste da Ucrânia deixa ao menos 18 mortos

Ao menos 18 pessoas morreram em um ataque ucraniano em um mercado de Donetsk, cidade do leste da Ucrânia sob controle russo, anunciou, neste domingo (21), o chefe da administração instalada por Moscou na região.

"Os dados sobre as consequências do terrível bombardeio no distrito de Kirov estão sendo atualizados. No momento, há 18 mortos e 13 feridos", informou Denis Pushilin pelo Telegram. "O mercado foi atacado no domingo, quando há mais gente", acrescentou.

O balanço anterior era de 13 mortos.