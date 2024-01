Assessor da Casa Branca visitará Equador para analisar situação crítica de segurança

O assessor presidencial especial para as Américas do governo de Joe Biden, Christopher Dodd, iniciará nesta segunda-feira uma visita de três dia ao Equador para discutir planos de cooperação em segurança entre ambos os países, em meio à declaração de conflito armado interno feita pelo governo desse país.

Dodd estará acompanhado por uma delegação de funcionários de segurança e defesa do governo americano, entre eles, a comandante do Comando Sul Laura Richardson e o subsecretário adjunto do Escritório de Assuntos Antinarcóticos Christopher Landberg.

A reunião ocorre menos de três semanas depois de um dia de violência generalizada nas ruas e prisões do país sul-americano, que passou de registrar uma taxa de 6 homicídios por 100 mil habitantes em 2018 para 46 em 2023, um número recorde que coloca o Equador como um dos países mais violentos da região.