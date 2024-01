Argentina arranca empate com Paraguai na estreia no Pré-Olímpico

Um gol do centroavante Luciano Gondou evitou a derrota da Argentina e selou o empate em 1 a 1 com o Paraguai neste domingo (21), na estreia das duas equipes no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, que dá duas vagas nos Jogos de Paris 2024.

Gondou marcou aos 45 minutos do segundo tempo ao mandar a bola para as redes aproveitando bom cruzamento de Santiago Castro.

Antes, os paraguaios tinham aberto o placar em cobrança de pênalti de Diego Gómez, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami.