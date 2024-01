Americana Coco Gauff avança às quartas de final do Aberto da Austrália

A americana Coco Gauff, número 4 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália neste domingo (21), ao derrotar a polonesa Magdalena Frech.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em uma hora e três minutos na Rod Laver Arena.

A jovem americana de 19 anos, campeã do US Open no ano passado, nunca tinha superado as oitavas de final em Melbourne Park nas suas três participações anteriores, mas está em plena forma e não perdeu um set sequer no torneio.