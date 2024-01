Valencia freia arrancada do Athletic Bilbao no Espanhol

O Athletic Bilbao teve sua arrancada no Campeonato Espanhol interrompida neste sábado (20), com a derrota para o Valencia por 1 a 0 no estádio Mestalla, pela 21ª rodada. Com 41 pontos, o Athletic (3º) pode ser ultrapassado no domingo pelo Barcelona (4º, 41 pontos), que visita o Bétis (9º). A equipe também pode perder posição para o Atlético de Madrid (5º, 38 pontos), que enfrenta o Granada (19º) fora de casa na segunda-feira, no último duelo da rodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O time de Bilbao chegou a Valência em ótimo momento, vindo de uma sequência de 14 jogos sem perder, dez deles em LaLiga, e classificado para as quartas de final da Copa do Rei.

O autor do único gol da partida foi Hugo Duro (60'), que aproveitou cruzamento de José Luis Gayà para marcar de cabeça. "Foi um jogo equilibrado. Dominamos em alguns momentos, mas não tivemos oportunidades tão claras como gostaríamos. Faltou capacidade para finalizar", lamentou o técnico do Athletic, Ernesto Valverde. Depois da vantagem, o Valencia se fechou para segurar o resultado e conseguir três pontos importantíssimos na briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada. A vitória também permite à equipe do técnico Rubén Baraja virar a página da eliminação nas oitavas de final da Copa do Rei, com derrota para o Celta de Vigo. O Valencia (7º) continua a três pontos da Real Sociedad, sexta colocada, que neste sábado venceu justamente o Celta (16º) por 1 a 0, gol de Brais Méndez (11'). Também neste sábado, o Villarreal (14º) deixou a vitória sobre o Mallorca (15º) escapar nos acréscimos.

O 'Submarino Amarelo' tinha a vantagem até os instantes finais da partida, graças um gol do norueguês Alexander Sorloth no fim do primeiro tempo(45'+1), mas Javier Llabrés deixou tudo igual no apagar das luzes (90'+1). Mais cedo, o Rayo Vallecano (12º) foi derrotado em casa pelo Las Palmas (8º) por 2 a 0. Alberto Moleiro (35') e Javi Muñoz (83') marcaram os gols da partida. A rodada continua no domingo com o líder Girona recebendo o Sevilla (17º).

O surpreendente time catalão entra no fim de semana com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que recebe o lanterna Almería (20º) também no domingo. -- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol