Ucrânia: Zelensky chama de 'muito perigosa' a retórica de Trump sobre guerra com Rússi

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar preocupado com um eventual regresso de Donald Trump à Casa Branca, classificando como "muito perigosa" a afirmação de Trump de que poderia parar a guerra da Ucrânia com a Rússia em 24 horas.

"Trump vai tomar decisões por conta própria, sem... nem estou falando da Rússia, mas sem os dois lados, sem a gente", disse Zelensky em entrevista ao Channel 4 News, do Reino Unido, que foi ao ar nessa sexta-feira, 19. "Se ele disser isso publicamente, será um pouco assustador."

Ele acrescentou: "porque mesmo que a sua ideia para acabar com a guerra - que ninguém ouviu ainda - não funcione para nós, para o nosso povo, ele fará qualquer coisa para implementá-la de qualquer maneira. E isso me preocupa um pouco." Fonte: Associated Press