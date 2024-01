Treze crianças morrem em incêndio de internato na China

Treze crianças morreram no incêndio do dormitório de um internato na região central da China, noticiou um veículo da imprensa estatal neste sábado (20), gerando uma onda de indignação nas redes sociais.

As autoridades locais estão investigando a origem do incêndio e ao menos uma pessoa vinculada à escola foi detida, segundo o mesmo veículo.

"As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e as chamas foram extintas às 23h38", acrescentou.

Um professor informou ao Jornal de Hebei que todas as vítimas eram estudantes da mesma turma do ensino fundamental, com idades entre 9 e 10 anos.

Os incêndios fatais são frequentes na China devido aos baixos padrões de segurança e a aplicação flexível das normas.

Em novembro, 26 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas em um incêndio nos escritórios de uma empresa de carvão na província de Shanxi, no norte do país.

O desabamento do teto de uma academia deixou 11 mortos em julho, no nordeste do país. E no mês anterior, 31 pessoas morreram na explosão de um restaurante no noroeste.

Em abril, um incêndio matou 29 pessoas em um hospital de Pequim, onde alguns conseguiram se salvar das chamas pulando das janelas.

Após o incêndio em Shanxi, o presidente chinês, Xi Jinping, instou o país a fazer "investigações em profundidade sobre os perigos escondidos em indústrias-chave para melhorar os planos de emergência e as medidas de prevenção".

