Roma inicia 'era De Rossi' com vitória sobre Verona

De Rossi, que foi jogador da Roma por 18 temporadas, teve uma boa estreia no Olímpico, onde sua equipe convenceu no primeiro tempo e foi muito mais discreta na segunda etapa.

A troca no comando, portanto, teve um efeito positivo na equipe, que não vencia na Serie A havia quase um mês e agora sobe provisoriamente para a oitava posição na tabela, a dois pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina com a Fiorentina (4ª).

A Roma, em seu primeiro jogo desde a saída do técnico português José Mourinho e a chegada de Daniele De Rossi, venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste sábado (20), no Estádio Olímpico, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Os 'giallorossi' abriram o placar aos 19 minutos pelos pés de Romelu Lukaku. O atacante belga não marcava no campeonato desde 23 de dezembro.

Aos 25, Lorenzo Pellegrini, um dos jogadores mais criticados pela torcida, fez o segundo da Roma.

No segundo tempo, o time da capital teve mais a cara dos últimos jogos com Mourinho, mostrando-se apático e com erros frequentes. Um deles deu origem ao gol de Michael Folorunsho (76'), que motivou o Verona a partir em busca do empate e pressionar até o final.

Com a derrota, o Hellas Verona segue como 18º colocado e continuará na zona de rebaixamento.

No outro jogo deste sábado, o Milan (3º) visita a Udinese (16ª).

No domingo, a Juventus (2ª) visita o Lecce (13º) com o objetivo de ganhar para assumir a liderança provisória, aproveitando que a Inter de Milão, que está na ponta da tabela com dois pontos a mais, teve seu jogo da rodada adiado porque irá disputar a final da Supercopa da Itália contra o Napoli na próxima segunda-feira, na Arábia Saudita.