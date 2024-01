Roma inicia 'era De Rossi' com vitória; Milan bate Udinese

A Roma, em seu primeiro jogo desde a saída do técnico português José Mourinho e a chegada de Daniele De Rossi, venceu o Hellas Verona por 2 a 1 neste sábado (20), no Estádio Olímpico, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve a vitória do Milan sobre a Udinese, em jogo marcado pelos insultos racistas contra o goleiro 'rossonero' Mike Maignan. A troca no comando, portanto, teve um efeito positivo na equipe, que não vencia na Serie A havia quase um mês e agora sobe provisoriamente para a oitava posição na tabela, a dois pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina com a Fiorentina (4ª). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De Rossi, que foi jogador da Roma por 18 temporadas, teve uma boa estreia no Olímpico, onde sua equipe convenceu no primeiro tempo e foi muito mais discreta na segunda etapa.

Os 'giallorossi' abriram o placar aos 19 minutos pelos pés de Romelu Lukaku. O atacante belga não marcava no campeonato desde 23 de dezembro. Aos 25, Lorenzo Pellegrini, um dos jogadores mais criticados pela torcida, fez o segundo da Roma. No segundo tempo, o time da capital teve mais a cara dos últimos jogos com Mourinho, mostrando-se apático e com erros frequentes. Um deles deu origem ao gol de Michael Folorunsho (76'), que motivou o Verona a partir em busca do empate e pressionar até o final. Com a derrota, o Hellas Verona segue como 18º colocado e continuará na zona de rebaixamento. No outro jogo deste sábado, o Milan (3º) bateu a Udinese (16ª) fora de casa por 3 a 2. O duelo chegou a ser interrompido por alguns minutos durante o primeiro tempo pelos gritos de "macaco" contra o goleiro Maignan, nascido na Guiana Francesa.

Maignan já tinha advertido o árbitro aos 25 minutos de jogo sobre o que estava acontecendo nas arquibancadas. O sistema de som e os telões do estádio pediram que os torcedores parassem com os insultos, mas eles continuaram. Aos 34 minutos, o goleiro se cansou e, visivelmente indignado, deixou o campo de jogo, seguido por seus companheiros. Todos eles permaneceram alguns instantes à beira do gramado, com os jogadores do Milan prestando apoio a Maignan.

O árbitro interrompeu a partida aos 38 minutos e deu reinício cinco minutos depois. No momento da paralisação, o Milan vencia por 1 a 0, com gol do inglês Ruben Loftus-Cheek (31'), mas assim que o duelo foi retomado a Udinese empatou com o sérvio Lazar Samardzic (42'). Maignan era vaiado todas as vezes que tocava na bola.