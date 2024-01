PSG goleia time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa da França

O Paris Saint-Germain venceu o Orléans, clube da terceira divisão francesa, sem muitos problemas neste sábado (4 a 1), e se classificou para as oitavas de final da Copa da França, graças a dois gols e duas assistências de um inspirado Kylian Mbappé.

O craque abriu o placar aos 16 minutos, antes de aumentar a vantagem de pênalti no segundo tempo (63'). Depois, deu assistências a Gonçalo Ramos (72') e ao jovem Senny Mayulu (88'). Nicolas Saint-Ruf marcou o gol de honra do Orléans (86').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes da partida, o técnico do PSG, Luis Enrique, tinha mostrado preocupação com o estado do gramado do estádio La Source, totalmente substituído durante uma semana após a descoberta de fragmentos de vidro.