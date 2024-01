Protestos por venda virtual de ingressos para cidadela de Machu Picchu

Moradores e operadores de turismo locais protestaram neste sábado nas ruas do distrito de Machu Picchu Pueblo contra as vendas virtuais de ingressos para a famosa cidadela inca de Machu Picchu, no sul do Peru.

Os manifestantes rejeitam a iniciativa do governo peruano junto com uma empresa privada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério da Cultura anunciou que, a partir de 15h locais os ingressos seriam adquiridos através do site tuboleto.cultura.pe para que locais e estrangeiros pudessem agendar suas visitas.