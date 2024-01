Primeiro-ministro eslovaco afirma que Ucrânia está sob controle dos EUA

"A Ucrânia não é um país independente e soberano", disse Fico à emissora estatal RTVS. "A Ucrânia está sob a influência e controle total dos Estados Unidos", acrescentou.

Fico deve reunir-se com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, na quarta-feira, na cidade de Uzhhorod, no oeste da Ucrânia, na fronteira com a Eslováquia.

"Direi a ele que sou contra a adesão da Ucrânia à Otan e que irei vetá-la", disse Fico.

"Seria simplesmente uma base para a Terceira Guerra Mundial, nada mais", acrescentou.

"Vou confirmar que não receberá armas no que diz respeito ao Exército eslovaco e aos fornecimentos do Estado", continuou.

O primeiro-ministro já tinha manifestado sua oposição à ajuda militar à Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, e às sanções contra Moscou.