Número 1 do mundo, Swiatek é eliminada na 3ª rodada do Aberto da Austrália

A número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, foi eliminada na terceira rodada do Aberto da Austrália, com derrota para a tcheca Linda Noskova (50ª) neste sábado (20), em Melbourne.

Noskova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 20 minutos.

A jovem tcheca de 19 anos foi implacável no saque, anotando dez aces e sendo muito eficiente na hora de defender os break points que teve contra (5 de 7).