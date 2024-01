Netanyahu inflexível contra 'soberania palestina' em Gaza após guerra contra o Hamas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou neste sábado que "a negativa em aceitar uma solução de dois Estados para israelenses e palestinos, e a negação do direito do povo palestino a ter um Estado são inaceitáveis".

Os milicianos do Hamas mataram 1.140 pessoas, majoritariamente civis, segundo contagem da AFP com base no balanço oficial israelense, e sequestraram outras 250, das quais uma centena foram libertadas durante uma trégua em novembro.

No entanto, a solução de "dois Estados" entra em conflito com a visão de futuro do governo israelense.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou na sexta-feira que a solução "de dois Estados deve ser imposta do exterior para trazer a paz" e acusou Netanyahu de estar "boicotando" esta via.

"A ilusão que Biden apregoa a favor de um Estado da Palestina (...) não engana nosso povo", reagiu, neste sábado, em um comunicado, Izzat al Richiq, membro do escritório político do Hamas.

Um correspondente da AFP informou sobre tiros de artilharia e bombardeios no sul de Gaza, especialmente na região de Khan Yunis, epicentro das operações militares.

Segundo o Exército, tropas israelenses destruíram "infraestruturas terroristas" em toda a faixa costeira.

O Hamas também relatou intensos combates no norte do território devastado de cerca de 2,4 milhões de habitantes.

As forças israelenses divulgaram no sábado panfletos em Rafah, com fotos dos reféns, e pediram aos moradores desta cidade na fronteira com o Egito que comunicassem qualquer informação sobre o seu paradeiro. Israel estima que ainda haja 132 cativos em Gaza.

Além de sua operação militar, Israel mantém, desde 9 de outubro, um "cerco completo" a Gaza e exerce um bloqueio praticamente total da entrada de água, alimentos, medicamentos e combustível.

A Organização Mundial da Saúde lamentou as "condições de vida desumana" dos habitantes deste território devastado.

O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) alertou que 375 mil pessoas enfrentam "desnutrição grave" no pequeno território de 362 km2.

O conflito em Gaza também agrava as tensões entre Israel e os grupos armados na região apoiados pelo Irã, como o Hezbollah libanês ou os huthis do Iêmen.

Neste sábado (20), os Guardiões da Revolução iranianos anunciaram a morte de pelo menos cinco de seus membros em um "ataque aéreo executado pelos aviões de combate" israelenses que destruiu um prédio residencial em Damasco, capital da Síria.

A imprensa iraniana afirmou que no ataque morreram o chefe de inteligência para a Síria dos Guardiões e seu adjunto.

O Exército israelense, contactado pela AFP, não quis comentar as informações.

Na sexta-feira, os Estados Unidos voltaram a bombardear posições dos rebeldes huthis no Iêmen, depois de eles terem reivindicado a autoria de um ataque contra um petroleiro americano no Golfo de Áden.

E na fronteira israelense-libanesa, outro ponto quente, o Exército israelense bombardeou posições do Hezbollah no sul do Líbano, depois que o movimento islamista atacou Israel.

