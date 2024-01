Milhares de pessoas protestam na Espanha para pedir fim do 'genocídio na Palestina'

Milhares de pessoas agitando bandeiras palestinas e repetindo palavras de ordem contra Israel foram às ruas de Madri e outras cidades espanholas, neste sábado (20), para pedir que acabe "o genocídio na Palestina".

Em Madri, cerca de 25.000 pessoas, segundo o governo, caminharam entre a estação de Atocha e a praça de Cibeles, no centro da capital espanhola.

Elas caminhavam atrás de uma grande faixa com as cores da bandeira palestina e pediam ao governo espanhol o "Fim do comércio de armas e relações com Israel".