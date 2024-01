Medvedev bate Auger-Aliassime e vai às oitavas do Aberto da Astrália

O tenista russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália ao eliminar o canadense Felix Auger-Aliassime (30º) neste sábado (20), em Melbourne.

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em duas horas e nove minutos.

O russo, campeão do US Open em 2021, conseguiu avançar à segunda semana de Melbourne pela quinta vez na carreira após uma atuação convincente contra um adversário que bateu nas sete vezes em que se enfrentaram.