Mais de 100.000 pessoas protestam contra a extrema direita na Alemanha

Mais de 100 mil pessoas foram às ruas neste sábado (20) na Alemanha para denunciar a participação do partido de extrema direita AfD em uma recente reunião com neonazistas e empresários para discutir sobre um projeto de expulsão em massa de imigrantes e "cidadãos não assimilados".

Entre os participantes havia membros da AfD, neonazistas e empresários. O evento também contou com a presença de uma figura de destaque do movimento identitário radical, o austríaco Martin Sellner.

Além de alguns políticos, a Igreja e a Federação Nacional de Futebol fizeram um apelo à manifestação da rejeição à AfD, que entrou no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento, em 2017.

O austríaco apoia a teoria da conspiração da "grande substituição", que afirma que existe uma complô de imigrantes não-brancos para substituir a população branca "nativa" da Europa.

A notícia provocou uma onda de indignação no país, que parecia ter se acostumado com a ascensão da AfD. Segundo as pesquisas, o partido é o favorita a vencer as eleições regionais em três estados do leste: Saxônia, Turíngia e Brandemburgo.

O chanceler alemão, o social-democrata Olaf Scholz, pediu em comunicado na sexta-feira que "todos" se posicionassem "a favor da coesão, da tolerância" e da "nossa Alemanha democrática".