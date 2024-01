Irã lança satélite como parte de programa criticado pelo Ocidente em meio a tensões regionais

O Irã disse, neste sábado, 20, que conduziu um lançamento de satélite bem-sucedido em sua órbita mais alta até agora - o mais recente de um programa que o Ocidente teme que melhore os mísseis balísticos de Teerã. O anúncio surge em um momento de tensões intensificadas no Oriente Médio, com a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza e em meio à troca de ataques entre Irã e Paquistão.

O satélite Soraya foi colocado em órbita a cerca de 750 quilômetros acima da superfície da Terra com seu foguete Qaem 100 de três estágios, disse a agência de notícias estatal IRNA. O lançamento faz parte do programa espacial da Guarda Revolucionária do Irã, juntamente com o programa espacial civil do Irã, segundo a reportagem.

Os Estados Unidos já disseram anteriormente que os lançamentos de satélites do Irã desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e apelaram a Teerã para não realizar qualquer atividade que envolva mísseis balísticos capazes de lançar armas nucleares.