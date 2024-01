Irã ameaça se vingar de Israel por bombardeio na Síria

O Irã responsabilizou Israel pelo bombardeio que matou em Damasco, capital da Síria, neste sábado (20), quatro oficiais da Guarda Revolucionária iraniana e afirmou que "se reserva o direito de responder" ao ataque.

O porta-voz da chancelaria iraniana, Nasser Kanani, disse que as represálias ocorrerão "no momento e no local adequados" e acusou Israel de estar envolvido em uma "tentativa desesperada de propagação da instabilidade e da insegurança na região".