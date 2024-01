Forte tempestade de inverno atinge EUA e deixa dezenas de mortos esta semana

As temperaturas congelantes, as nevascas e o gelo espesso provocaram acidentes fatais nas rodovias, afetaram o transporte aéreo, fecharam escolas e deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica.

Tempestades implacáveis atingiram os Estados Unidos esta semana e causaram ao menos 50 mortes relacionadas com o clima, informaram as autoridades americanas e veículos de imprensa local na sexta-feira (19), enquanto vastas áreas do país se preparam para novos eventos extremos.

No estado do Tennessee, o Departamento de Saúde confirmou 14 vítimas fatais relacionadas com as condições meteorológicas, e na Pensilvânia, cinco mulheres morreram na terça-feira em uma autoestrada em um acidente com um reboque, segundo a polícia.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, informou, por meio de nota divulgada na sexta-feira, sobre cinco mortes vinculadas às condições climáticas em seu estado.

E no Oregon, três pessoas morreram eletrocutadas, quando um cabo de alta tensão caiu em cima de um carro bloqueado em uma tempestade de gelo na quarta-feira, segundo o Corpo de Bombeiros de Portland.

As tempestades de inverno deixaram 75.000 clientes do Oregon sem eletricidade na noite de sexta-feira, segundo o site de acompanhamento Poweroutage.us. O governo estadual também decretou estado de emergência.

Também foram registrados óbitos em Illinois, Kansas, New Hampshire, Nova York, Wisconsin e no estado de Washington, onde se acredita que cinco pessoas tenham morrido por exposição ao frio, segundo veículos locais, citando funcionários de Seattle.

Tempestades afetaram várias regiões do país, como o noroeste do Pacífico, as Montanhas Rochosas e partes da Nova Inglaterra, sobretudo o oeste de Nova York, onde os meteorologistas reportaram a precipitação de cerca de 1,9 metro de neve perto de Buffalo no prazo de cinco dias esta semana.