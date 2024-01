Dortmund goleia Colônia e encosta no G4 do Alemão

Com 33 pontos, o time se iguala ao RB Leipzig (4º), que conta com maior saldo de gols (+20 contra +12) e ainda neste sábado recebe o líder Bayer Leverkusen.

O goleiro do Dortmund Gregor Kobel salvou o time na volta do intervalo ao defender finalização perigosa de Jan Thielmann (46') e contou com a sorte em um chute de Linton Maina que explodiu na trave (50').

Independentemente do resultado, o Leverkusen continuará na liderança ao fim da rodada, já que tem quatro pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, que no domingo enfrenta o Werder Bremen.

Os jogadores dos dois times ajudaram para retirar as moedas espalhadas pelo gramado.

Também houve atraso em outro jogo da primeira divisão neste sábado. O início do segundo tempo do duelo entre Bochum e Stuttgart aconteceu 40 minutos depois do previsto por motivos de segurança na arquibancada do setor visitante, devido a algumas faixas que bloqueavam as saídas.