Coreia do Sul marca no fim e arranca empate com Jordânia na Copa da Ásia

Treinada pelo ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann e uma das favoritas ao título, a Coreia do Sul escapou da derrota para a Jordânia graças a um gol contra nos acréscimos que permitiu o empate entre as equipes em 2 a 2 neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E da Copa da Ásia.

Este grupo está especialmente equilibrado, com sul-coreanos e jordanianos empatados na liderança com 4 pontos, seguidos de perto pelo Bahrein (3º, 3 pontos), que mais cedo derrotou a lanterna Malásia por 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante do Tottenham Son Heung-min abriu o placar aos nove minutos para a Coreia do Sul, mas a Jordânia conseguiu a virada antes mesmo do intervalo, marcando com Park Yong-woo (37' contra) e Yazan Al Naimat (45'+6).