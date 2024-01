Combates se intensificam em Gaza, elevando número de mortos

Um correspondente da AFP informou sobre tiros de artilharia e bombardeios no sul de Gaza, especialmente na região de Khan Yunis, epicentro das operações militares.

"Quatro conselheiros militares" morreram em um ataque israelense em Damasco, anunciaram os Guardiões da Revolução, exército ideológico do Irã. Segundo a agência iraniana Mehr, entre as vítimas está o chefe de inteligência para a Síria dos Guardiões.

O exército israelense continua travando intensos combates em Gaza, onde o Hamas afirma que morreram quase 25.000 pessoas desde o início da guerra, cujas tensões regionais escalaram na Síria com a morte de quatro iranianos em um ataque atribuído a Israel.

Segundo o exército, tropas israelenses destruíram "infraestruturas terroristas" em toda a faixa costeira e atingiram lança-foguetes em Khan Yunis.

Neste sábado (20), o Ministério da Saúde do Hamas, que controla Gaza, anunciou que os "ataques" israelenses haviam deixado pelo menos 165 mortos nas últimas 24 horas.

Segundo esta fonte, as operações israelenses em Gaza deixaram 24.927 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, e mais de 62.000 feridos.

O conflito começou em 7 de outubro com um ataque sem precedentes contra o território israelense lançado por este grupo islamista, considerado uma organização "terrorista" por Estados Unidos e União Europeia.

Os milicianos do Hamas mataram 1.140 pessoas, majoritariamente civis, segundo contagem da AFP com base no balanço oficial israelense, e sequestraram outras 250, das quais uma centena foram libertadas durante uma trégua em novembro.