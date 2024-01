Cinco militares iranianos morrem em bombardeio atribuído a Israel na Síria

Os Guardiões da Revolução atribuíram a Israel o bombardeio realizado "com aviões de combate" contra um prédio no bairro de Mazzeh, em Damasco, que ficou destruído e foi isolado, segundo um jornalista da AFP.

"Um dos feridos no bombardeio do regime sionista" morreu, informaram os Guardiões em nota citada pela agência Mehr.

Anteriormente, havia sido informada a morte de quatro oficiais, incluindo o chefe de inteligência para a Síria dos Guardiões, seu adjunto e outros dois membros desta força.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG radicada no Reino Unido e que conta com uma rede de informantes na Síria, reportou um balanço de dez mortos.

O ministério das Relações Exteriores iraniano acusou Israel pelo bombardeio e informou que "se reserva o direito de responder" a esse ataque "no momento e no local adequados".

O exército israelense se recusou a fazer comentários sobre o ataque.

O regime sírio faz parte, junto com o Irã, o movimento palestino Hamas, o libanês Hezbollah e os rebeldes huthis do Iêmen, do chamado "eixo da resistência", que tem Israel como inimigo regional.