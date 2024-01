Cidadãos tentam linchar policiais em município no México

Habitantes de Lerdo de Tejada, cidade do estado de Veracruz, no México, tentaram linchar vários policiais aos quais acusam de matar um morador. Também queimaram patrulhas e a sede do governo, informaram autoridades neste sábado.

Os incidentes ocorreram na madrugada de sexta-feira para sábado, quando os cidadãos reagiram à morte de Brando Arellano Cruz, de 27 anos, supostamente nas mãos da polícia.

Os habitantes que presenciaram a agressão se revoltaram e atacaram os policiais, causando tumultos, segundo a AFP.