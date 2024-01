Chinês abandona, e Alcaraz vai às oitavas na Austrália; Swiatek é eliminada

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, avançou às oitavas de final do Aberto da Austrália após o chinês Snahg Jungcheng (140º) abandonar o duelo entre os dois neste sábado (20), dia que também marcou a eliminação na chave feminina da polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA.

Pela primeira vez desde que entrou no circuito profissional, o espanhol de 20 anos enfrentou um jogador mais jovem, já que Jungcheng tem apenas 18 anos.

O jogo durou pouco mais de uma hora (66 minutos). Alcaraz venceu os dois primeiros sets por 6-1 e no início do terceiro, quando perdia por 1-0, o jovem chinês desistiu devido a uma lesão.