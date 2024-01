Bounedjah garante empate para Argélia contra Burkina Faso na CAN

Um gol de cabeça de Baghdad Bounedjah nos acréscimos (90'+5) salvou a Argélia contra Burkina Faso (2 a 2) na segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações (CAN), neste sábado (20), na Costa do Marfim.

Bounedjah havia marcado também o primeiro gol argelino, no início da etapa complementar (51'). Burkina Faso ficou à frente no placar duas vezes, graças a Mohamed Konaté (45'+3) e Bertrand Traoré (71' de pênalti), mas não conseguiu segurar o resultado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na classificação do grupo, Burkina Faso lidera com 4 pontos e a Argélia tem 2, depois de empatar na estreia com Angola (1 a 1).