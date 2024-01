UE sanciona seis pessoas por ajudar o Hamas a se financiar

A União Europeia (UE) acrescentou, nesta sexta-feira (19), seis pessoas à sua lista de sancionados por ajudar o grupo islamista palestino Hamas a se financiar, de acordo com a notificação publicada no Diário Oficial do bloco.

Os novos sancionados são um cidadão sudanês, um palestino, um jordaniano e três libaneses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A figura mais importante é o palestino Musa Muhammad Salim Dudim, que a UE identificou como "membro do Politburo" do Hamas, assim como "membro do gabinete de investimentos" do grupo islamista.