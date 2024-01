Ucrânia solicita que Ocidente corte fornecimento de componentes essenciais para armas russas

A Ucrânia pediu, nesta sexta-feira (19), para as potências ocidentais "estrangularem" a capacidade russa de produzir armas e afirmou ser necessário o corte do fornecimento de componentes essenciais, importados do exterior.

O "Ocidente deve se manter firme para estrangular a capacidade da Rússia de produzir armas", indicou o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, na rede social X (ex-Twitter).

"Segundo alguns dados, até 95% dos principais componentes produzidos no exterior, encontrados nas armas russas destruídas na Ucrânia, procedem de países ocidentais", afirmou Kuleba, em relação às restrições financeiras impostas pelas potências mundiais contra Moscou, após a ofensiva contra a antiga república soviética em fevereiro de 2022.